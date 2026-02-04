In bici scooter e moto nelle città italiane Come stanno le cose

Nelle città italiane, sempre più persone scelgono bici, scooter e moto per muoversi. I dati della decima edizione dell’indagine di Ancma e Legambiente mostrano che le infrastrutture migliorano solo nel lungo termine. Nel frattempo, gli investimenti si sono bloccati o rallentati negli ultimi tempi. La situazione rimane complicata, e le città devono fare di più per adattarsi a questa nuova mobilità.

Diffusi i dati della decima edizione dell'indagine promossa da Ancma e Legambiente: nella città le infrastrutture in crescono solo sul lungo periodo, mentre rallentano gli investimenti. Continuano a persistere divari territoriali e carenze in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

