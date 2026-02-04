Immagine dell’angelo sostituita con un ritratto di Giorgia Meloni in un’opera d’arte pubblica

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026, il volto di un cherubino affrescato nella cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, è stato cancellato con precisione chirurgica. Non si trattava di un'opera di vandalismo, né di un gesto politico improvvisato. Era il risultato di un intervento deciso, ordinato dal Vicariato di Roma e attuato su richiesta esplicita della Curia vaticana. Il volto, riconoscibile per lineamenti che ricordavano in modo sorprendente Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, era stato aggiunto nel corso di un restauro effettuato da Bruno Valentinetti, un restauratore amatoriale e figura centrale nella vita quotidiana della chiesa da anni.

