Imbottisce la moglie di psicofarmaci per controllarle il cellulare | condannato un medico a Lecce

Il giudice ha condannato un medico di Lecce per aver imbottito di psicofarmaci la moglie. L’uomo le avrebbe dato un sedativo per tenerla sotto controllo e poter così controllare il suo cellulare. La vicenda è emersa durante le indagini, che hanno portato alla condanna del medico.

Il medico salentino avrebbe somministrato alla donna un sedativo per stordirla e poter così controllare il suo telefonino. Per questo è stato condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi di carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Lecce Medico Sposa un 90enne, lo imbottisce di psicofarmaci e gli svuota il conto in banca: condannata a due anni Una donna è stata condannata a due anni di reclusione per aver approfittato della vulnerabilità del marito di 93 anni. “Uccise moglie e suocera”: l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato condannato anche in appello L’ex medico Giampaolo Amato è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna per l’omicidio della moglie e della suocera, avvenuto nel 2021. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lecce Medico Imbottisce la moglie di psicofarmaci per controllarle il cellulare: condannato un medico a LecceIl medico salentino avrebbe somministrato alla donna un sedativo per stordirla e poter così controllare il suo telefonino ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.