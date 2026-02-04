Questa notte a Napoli è stato arrestato Giuseppe Musella, fratello di Ilenia, la ragazza di 22 anni uccisa ieri pomeriggio. L’uomo ha confessato di averla accoltellata alla schiena, confermando i sospetti emersi nelle ultime ore. La polizia ha preso il fratello poco dopo il fatto, e ora si trova in stato di fermo. La città si chiede cosa abbia portato a questa tragedia familiare.

È stato fermato nella notte Giuseppe Musella, fratello di Ilenia, la 22enne morta dopo essere stata accoltellata alla schiena ieri pomeriggio a Napoli. Il 28enne si è consegnato alla Polizia e ha confessato di aver colpito la sorella alle spalle con un coltello. La giovane è morta poco dopo essere arrivata all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli. Le indagini della Squadra Mobile erano scattate immediatamente, in particolare per risalire subito a chi l’avesse lasciata agonizzante davanti all’ospedale, dove è stata trasportata con un’auto privata. Subito, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, si è fatta strada quella di un omicidio maturato in ambito familiare, forse al termine di una lite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ilenia Musella uccisa a Napoli, arrestato il fratello: ha confessato

