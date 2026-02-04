Il web prende vita al Teatro Totò | risate assicurate

Il Teatro Totò di Napoli diventa il palcoscenico di uno show tutto nuovo. La redazione più pazza del web ha deciso di portare le sue risate in scena davanti al pubblico napoletano. Da oggi, il teatro si trasforma in un centro di divertimento, con sketch, battute e personaggi che promettono di far ridere e coinvolgere gli spettatori. L’obiettivo è portare l’energia del web anche dal vivo, creando una connessione diretta tra comici e pubblico.

La redazione più pazza del web arriva a Napoli. Il mondo dell'informazione precaria e dei clickbait diventa protagonista di Fakepage – Giornalisti disoccupati, lo spettacolo che per tre serate invade il Teatro Totò di Napoli. Dallo schermo al palco, la redazione più irriverente del web infatti, trasforma la cronaca in risate e riflessioni, portando il pubblico a scoprire i dietro le quinte di un giornalismo moderno tra paradossi e contraddizioni. Ettore Massa, Massimo Carrino, Giusy Freccia e Daniela Cenciotti in scena. I volti e le penne che hanno reso Fakepage un fenomeno social prendono vita davanti al pubblico: Ettore Massa, Massimo Carrino, Giusy Freccia e Daniela Cenciotti guidano lo spettacolo con ironia e ritmo serrato.

