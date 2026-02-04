Lizzie Johnson, inviata del Washington Post in Ucraina, è stata licenziata improvvisamente mentre si trovava a Kiev. La notizia ha sorpreso molti, soprattutto perché avviene in piena zona di guerra. La giornalista ha commentato di essere devastata per il licenziamento, che ha definito come una cacciata in un momento delicato. La notizia ha fatto il giro dei social e ha riacceso le polemiche sulla gestione delle testate giornalistiche in situazioni di crisi.

Lizzie Johnson, inviata del Washington Post in Ucraina, è stata licenziata in tronco durante la guerra a Kiev. La giornalista ha annunciato la notizia su X. «Sono appena stata licenziata dal Washington Post nel bel mezzo di una zona di guerra. Non ho parole. Sono devastata», ha scritto l’inviata. Prima di essere inviata a Kiev, Johnson ha lavorato nel team di accountability narrativa del Washington Post e in precedenza al San Francisco Chronicle. Il suo libro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire ha raccontato l’incendio che ha distrutto una città della California, e le è valso la Medaglia d’Oro per la saggistica ai California Book Awards 2022, oltre alla realizzazione di un lungometraggio.🔗 Leggi su Open.online

Il Washington Post licenzia un terzo del personale tra cui 300 giornalisti: maxi tagli allo Sport e agli EsteriIl Washington Post, uno dei principali giornali degli Stati Uniti noto in tutto il mondo, prevede di licenziare centinaia di giornalisti. Il proprietario Bezos ha mostrato preoccupazione per gli scars ... corriere.it

Il Washington Post licenzia in tronco l’inviata di guerra mentre è in Ucraina: «Cacciata in piena zona di guerra, sono devastata»Oltre a Lizzie Johnson, sono stati licenziati anche Yeganeh Torbati, corrispondente dall’Iran e dalla Turchia, Claire Parker dal Cairo e Loveday Morris da Berlino. La nuova linea del giornale, che s ... open.online

Bezos taglia 300 reporter al Washington Post. Nel 'riassetto strategico' chiude lo sport, meno esteri e cronaca locale. #ANSA facebook

Il Washington Post annuncia centinaia di licenziamenti tra i giornalisti x.com