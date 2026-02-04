Il vigile del fuoco Giorgio Cobbe si è spento a soli 34 anni | lascia una moglie e due bambine

Il vigile del fuocco Giorgio Cobbe, conosciuto da tutti come Kennedy, è morto a soli 34 anni. La notizia ha colpito profondamente la comunità, che ora piange la sua perdita. Cobbe lascia una moglie e due bambine piccole, e la sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per chi lo conosceva. La morte improvvisa ha sconvolto amici e colleghi, che ricordano un uomo sempre disponibile e dedito al suo lavoro.

Una tragedia devastante: non c’è altro modo per definire la morte del 34enne Giorgio Cobbe, per tutti Kennedy, scomparso lo scorso 31 gennaio a soli 34 anni. Lascia la moglie Naomi e le due adorate figlie Caterina e Margherita, oltre alla mamma Annalisa e alla sorella Marta. La tragedia non ha.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Enorme il cordoglio per la morte a 34 anni di Giorgio Cobbe Kennedy. Una scomparsa che colpisce un'intera comunità, il mondo dei soccorsi, del volontariato e dell'associazionismo. Le lacrime dei vigili del fuoco volontari e del Coro Pasubio - facebook.com facebook