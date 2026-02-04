Il video di Snoop Dogg che porta la fiamma olimpica a Milano

Snoop Dogg ha portato la fiamma olimpica a Milano. Il rapper statunitense è salito inaspettatamente sul percorso della torcia, attraversando Gallarate con il suo stile. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tutti, tra curiosità e sorpresa. La sua partecipazione si inserisce tra le tante iniziative che preparano i Giochi in modo originale e insolito.

Snoop Dogg tedoforo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il celebre artista rap statunitense è comparso a sorpresa tra le personalità incaricate di accompagnare la torcia olimpica nel suo percorso verso il capoluogo, attraversando le vie di Gallarate, alle porte di Milano, a ritmo di rap. “È un.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Snoop Dogg tedoforo a sorpresa: a Gallarate porta la fiamma olimpica osannato da migliaia di fan Snoop Dogg ha sorpreso tutti a Gallarate, portando la fiamma olimpica durante il passaggio della torcia. Snoop Dogg ha portato la Fiamma olimpica nella 59esima tappa Snoop Dogg ha preso parte alla 59esima tappa della staffetta con la Fiamma olimpica. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, il ritorno di Snoop Dogg: Col mocio sono bravissimo. Ed è subito meme; Ambasciatore di felicità: che ci fa Snoop Dogg alle Olimpiadi; Lutto in famiglia per Snoop Dogg, è morta la nipote Codi Dreaux; Snoop Dogg in arrivo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Discese folli? Meglio il curling, poi con il mocio sono bravissimo. Il rapper Snoop Dogg tedoforo a Gallarate per Milano-Cortina 2026: il video della passeggiata tra i fanÈ Snoop Dogg il grandissimo ospite internazionale a sorpresa annunciato per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ... fanpage.it Snoop Dog tedoforo a sorpresa: le immagini del rapper che sfila con la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Gallarate – VIDEOIl rapper californiano ha sorpreso tutti comparendo come tedoforo ufficiale per Milano-Cortina 2026 nel centro di Gallarate ... ilfattoquotidiano.it Radio1 Rai. . #MilanoCortina2026 Show fra le vie di Gallarate con Snoop Dogg in versione tedoforo per le Olimpiadi invernali. Il rapper è arrivato a sorpresa nella località del Varesotto e dopo aver accompagnato la fiaccola ha camminato per le strade nel tri - facebook.com facebook Ecco la fiaccola olimpica, Snoop Dogg a #Gallarate: tutte le emozioni con Prealpina x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.