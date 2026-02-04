Il Verbo e il Pallone eredità senza tempo di Bruno Pizzul nel racconto di Fabio Caressa

Fabio Caressa ricorda Bruno Pizzul, il grande voce della Nazionale, nel podcast Echo di Sky. Racconta come Pizzul abbia saputo cambiare il modo di narrare il calcio, portando umanità e stile nelle telecronache. La sua eredità resta viva, attraversando decenni di storia sportiva italiana.

Bruno Pizzul viene raccontato da Fabio Caressa nel podcast Echo di Sky, ripercorrendo la voce della Nazionale e l'umanità che ha cambiato la telecronaca C'è un'eco che attraversa i decenni della storia sportiva italiana, una vibrazione che ha trasformato il racconto del calcio in un esercizio di stile, cultura e, soprattutto, umanità. Non è solo una questione di timbro vocale, ma di una filosofia narrativa che ha saputo unire l'Italia davanti ai.

Bruno Pizzul, la voce che per decenni ha raccontato il calcio agli italiani senza mai sovrastarlo. Ospite della puntata è Fabio Caressa, che riflette sull’eredità lasciata da Pizzul. #EchoQuelloCheRimane | ora disponibile su tutti i canali e piattaforme digitali, sul s - facebook.com facebook