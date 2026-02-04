Il tribunale supremo ha chiarito che la gelosia, anche se alimentata dal tradimento, non può giustificare la violenza. La decisione arriva dopo diversi casi in cui si era cercato di giustificare comportamenti aggressivi con le emozioni. La legge resta ferma: non si può usare la gelosia come scusa per agire in modo violento.

Il tribunale supremo ha stabilito un confine netto tra emozioni umane e legge: la gelosia, anche se scatenata da un tradimento, non può mai essere considerata una giustificazione per la violenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo di 47 anni, originario di Bologna, condannato a otto anni e otto mesi di carcere per aver perseguitato per mesi l’ex convivente, un’altra donna, e per aver ferito gravemente il suo nuovo compagno con un coltello. L’episodio si è consumato tra il 15 ottobre e il 3 dicembre 2024, in un appartamento del quartiere Navile, dove l’uomo, dopo aver scoperto che la ex aveva ripreso a frequentare qualcuno, ha iniziato a minacciarla con messaggi minacciosi, a rompere porte, a seguire la sua auto e a lanciare oggetti contro la finestra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il tribunale supremo chiarisce: la gelosia scatenata da un tradimento non giustifica alcun atto violento

