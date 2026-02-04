Il treno in faccia che non vedremo arrivare per colpa di Trump

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente smesso di finanziare l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Da ieri, Washington ha tolto i fondi e sospeso la partecipazione alle attività dell’agenzia dell’Onu, chiudendo un capitolo importante nelle relazioni tra i due paesi. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e accuse, e lascia l’OMS senza uno dei principali contributori.

Gli Stati Uniti hanno completato il ritiro degli Usa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: hanno cessato i contributi e la partecipazione tecnica alle attività dell’agenzia sanitaria dell’Onu. Washington è, anzi era, di gran lunga il principale finanziatore dell’Oms, contribuendo per circa.🔗 Leggi su Today.it

