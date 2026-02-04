Il treno in faccia che non vedremo arrivare per colpa di Trump
Gli Stati Uniti hanno ufficialmente smesso di finanziare l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Da ieri, Washington ha tolto i fondi e sospeso la partecipazione alle attività dell’agenzia dell’Onu, chiudendo un capitolo importante nelle relazioni tra i due paesi. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e accuse, e lascia l’OMS senza uno dei principali contributori.
Gli Stati Uniti hanno completato il ritiro degli Usa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: hanno cessato i contributi e la partecipazione tecnica alle attività dell’agenzia sanitaria dell’Onu. Washington è, anzi era, di gran lunga il principale finanziatore dell’Oms, contribuendo per circa.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Organizzazione Mondiale Della Sanità
Oggi il faccia a faccia Zelensky-Trump: l’incontro anticipato alle 19 italiane
Operazione petrolio per Trump. Il faccia a faccia con le big oil sul Venezuela
Nel primo pomeriggio di venerdì, i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere americane si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere delle recenti operazioni sul settore in Venezuela.
Ultime notizie su Organizzazione Mondiale Della Sanità
Argomenti discussi: La casa delle bambole di Gabby: Il treno musicale Video; Tramvia e il treno dei fondi Pnrr: Basta liti, ora proroga dei termini; FL5 Roma-Civitavecchia: arriva la mozione che chiede il treno notturno; Salvò una donna aggredita e rimase ferito, premiato l’autista eroe: Ho visto la morte in faccia.
La linea Rimini-Monaco fa gola: Il treno faccia tappa a BellariaUn treno internazionale che colleghi direttamente la Germania alla Romagna e che, lungo la tratta Rimini–Monaco di Baviera, si fermi anche a Bellaria Igea Marina. È questo l’obiettivo ... ilrestodelcarlino.it
Vigilante sfregiato e colpito a pugni in faccia alla stazione Eav: Volevano vandalizzare il treno nuovoVigilante picchiato con pugni in faccia alla Stazione ferroviaria Eav di Poggiomarino, in provincia di Napoli. Colpito al volto ripetutamente, ha riportato ferite lacero contuse e un occhio tumefatto. fanpage.it
Giornalista Usa: «Alla Casa Bianca appesa foto di Trump con Putin». Attacchi russi presso Kiev e a un treno, vittime ilsole24ore.com/art/giornalist… x.com
L’OPPOSITRICE MARÍA CORINA MACHADO, PREMIO NOBEL PER LA PACE, HA CERCATO DI SALIRE IN EXTREMIS SUL TRENO IN PARTENZA, DICHIARANDO CHE LA MEDAGLIA DEL NOBEL SPETTEREBBE A TRUMP, NON A LEI In un cert - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.