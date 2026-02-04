Il traditore Vannacci e le preoccupazioni nella Lega | si rischia il travaso di voti
La Lega respira dopo la crisi causata da Vannacci. I vertici del partito sono sollevati che il
Si può avere nostalgia di un traditore? Giammai! In Lega ostentano sollievo per la fuoriuscita del “corpo estraneo” Roberto Vannacci, e addirittura qualche toscano ora rivendica di non averlo votato alle Europee 2024, quando prese oltre mezzo milione di preferenze. La verità però sembra essere un’altra: nel Carroccio serpeggia preoccupazione per l’addio del Generalissimo, che ora potrà picchiare duro sui temi della sicurezza e dell’ immigrazione, per di più senza dover rendere conto a nessuno vista la “comodità” di essere fuori dalla coalizione di governo. Roberto Vannacci (Imagoeconomica). Consiglieri leghisti in Lombardia angosciati davanti a un drink. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Vannacci molla Salvini, la Lega rischia anche in Fvg: un terremoto che inghiotte migliaia di voti
La Lega potrebbe perdere pezzi anche in Friuli Venezia Giulia.
Vannacci lascia la Lega: “Inseguo un sogno”; Salvini: “Traditore”
Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.
Argomenti discussi: Quando Francesco Giubilei non odiava Vannacci il traditore ma offriva il suo aiuto per Il mondo al contrario contro ogni censura; Fedriga non fa sconti: Lascia un traditore, si dimetta per rispetto a chi lo ha votato; Giubilei attacca Vannacci: 'Traditore, deve dimettersi da europarlamentare'; Traditore VS menefrego. Vannacci litiga con Giubilei sul simbolo plagiato.
Vannacci, i giornali di destra ora lo attaccano: TraditoreTommaso Cerno, direttore de Il Giornale, è ancora più provocatorio: Un bel chissenefrega saluta Roberto Vannacci, generale senza truppe in ritirata dal suo esercito, dopo avere ceduto al canto, ... tpi.it
Quando Francesco Giubilei non odiava Vannacci «il traditore» ma offriva il suo aiuto per Il mondo al contrario contro «ogni censura»C'è stato un tempo in cui l'ex generale era ospite di Nazione Futura, associazione che ora lo denuncia per plagio del nome e logo L'articolo Quando Francesco Giubilei non odiava Vannacci «il traditore ... msn.com
GIUBILEI ATTACCA VANNACCI: "TRADITORE, DEVE DIMETTERSI DA EUROPARLAMENTARE" Il presidente di Nazione Futura: "Per colpa sua l'anno prossimo rischia di vincere la sinistra". ***** Nuovo e durissimo affondo di Francesco Giubilei con - facebook.com facebook
“Traditore come Fini”; “Il disertore”; “Alto tradimento”; “Rischia di far perdere il centrodestra aprendo le porte a un altro governo tecnico”. Beh dai, la Lega e i giornali di destra hanno preso bene l’addio di #Vannacci x.com
