Il traditore Vannacci e le preoccupazioni nella Lega | si rischia il travaso di voti

Si può avere nostalgia di un traditore? Giammai! In Lega ostentano sollievo per la fuoriuscita del “corpo estraneo” Roberto Vannacci, e addirittura qualche toscano ora rivendica di non averlo votato alle Europee 2024, quando prese oltre mezzo milione di preferenze. La verità però sembra essere un’altra: nel Carroccio serpeggia preoccupazione per l’addio del Generalissimo, che ora potrà picchiare duro sui temi della sicurezza e dell’ immigrazione, per di più senza dover rendere conto a nessuno vista la “comodità” di essere fuori dalla coalizione di governo. Roberto Vannacci (Imagoeconomica). Consiglieri leghisti in Lombardia angosciati davanti a un drink. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Vannacci molla Salvini, la Lega rischia anche in Fvg: un terremoto che inghiotte migliaia di voti

La Lega potrebbe perdere pezzi anche in Friuli Venezia Giulia.

Vannacci lascia la Lega: “Inseguo un sogno”; Salvini: “Traditore”

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

