Il teatro canzone torna ad abbracciare il mondo delle favole con lo spettacolo Il principe ranocchio

Questa domenica il Teatro Il Piccolo ospita lo spettacolo

Il Centro Teatrale da Ponte, nell’ambito del cartellone dedicato alle favole, domenica 8 febbraio presenta al Teatro Il Piccolo "Il principe ranocchio", uno spettacolo di teatro d’attore e canzoni cantate dal vivo, scritto e diretto da Edoardo Fainello e interpretato da Davide Ostan, Bianca.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Omar Pedrini riprende il suo percorso artistico con un progetto di teatro-canzone intitolato “Canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni”.

Il teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo

Il 24 novembre 2026 TUTTOBRUNORI arriva al Teatro Rendano: canzoni, monologhi e un nuovo viaggio nel mondo del cantautoreLa tournée teatrale del 2026 fa tappa a Cosenza: uno spettacolo che unisce musica e narrazione, mentre arriva su Rai 3 il documentario Il tempo delle noci ... cosenzachannel.it

Canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni, Pedrini torna con un nuovo progetto di teatro-canzoneBRESCIA - Dopo il successo del tour rock di chiusura, Omar Pedrini torna al suo vecchio amore: il teatro. Lo fa con Canzoni sul Saper Vivere ad uso ... lopinionista.it

…Non un semplice concerto, né una mera operazione di repertorio, ma un vero dispositivo culturale: uno spettacolo di teatro-canzone che si propone di interrogare, con strumenti critici e sensibilità poetica, una delle stagioni più alte e feconde della musica - facebook.com facebook

#GiorgioGaber è stato un cantautore e uomo di teatro che ha unito musica, ironia e impegno civile nel teatro-canzone. Con testi lucidi e provocatori ha raccontato le contraddizioni dell’individuo e della società italiana. Nasceva oggi nel 1939. x.com