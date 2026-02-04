Il teatro canzone torna ad abbracciare il mondo delle favole con lo spettacolo Il principe ranocchio
Questa domenica il Teatro Il Piccolo ospita lo spettacolo
Il Centro Teatrale da Ponte, nell’ambito del cartellone dedicato alle favole, domenica 8 febbraio presenta al Teatro Il Piccolo "Il principe ranocchio", uno spettacolo di teatro d’attore e canzoni cantate dal vivo, scritto e diretto da Edoardo Fainello e interpretato da Davide Ostan, Bianca.🔗 Leggi su Forlitoday.it
