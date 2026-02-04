Il Team Vannacci Piacenza ha annunciato ufficialmente che si unisce a Futuro Nazionale. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e segnala una nuova svolta nel panorama politico locale. La scelta di sostenere il movimento del Generale Vannacci mostra come alcuni gruppi vogliano rafforzare il loro ruolo in vista delle prossime sfide elettorali. La notizia fa discutere tra chi segue da vicino la scena politica e chi osserva con attenzione le mosse di questa formazione emergente.

Il Team Vannacci Piacenza ha fatto scattare un’altra mossa strategica nel panorama politico italiano: ha annunciato ufficialmente la sua adesione totale a Futuro Nazionale, il movimento politico nato sotto l’egida del Generale Roberto Vannacci, ex comandante delle forze speciali e figura centrale nel dibattito pubblico da almeno un anno. L’annuncio è stato reso noto alle 7 del mattino di lunedì 4 febbraio 2026, in una conferenza stampa tenutasi nella sala consiliare del Comune di Piacenza, davanti a una platea di oltre cento simpatizzanti, attivisti locali e rappresentanti di associazioni civiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Team Vannacci Piacenza annuncia la sua adesione a Futuro Nazionale

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato la sua nuova lista, Futuro Nazionale.

Vannacci ha depositato il marchio

VANNACCI PRONTO A LASCIARE LA LEGA: DEPOSITATO IL MARCHIO "FUTURO NAZIONALE"

