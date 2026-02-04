Il Tar ha respinto il ricorso dei condomini contro lo sgombero del Grattacielo. A poche ore dal deposito delle opposizioni firmate da due avvocati, il tribunale ha confermato che l’atto del sindaco è motivato e legittimo. Ora, lo sgombero può procedere come previsto.

Il Tar non ferma lo sgombero del Grattacielo. A 24 ore esatte dal deposito dei due ricorsi firmati dal professor Corrado Caruso e dall’avvocato Fabio Nicolicchia per conto di dieci condomini delle torri A e C, arriva il provvedimento della sezione seconda del tribunale amministrativo regionale. O meglio, i provvedimenti, due atti ‘gemelli’ ma con gli stessi contenuti. In estrema sintesi, il presidente Ugo Di Benedetto respinge l’istanza (cautelare monocratica) con la quale gli abitanti chiedevano l’annullamento, previa sospensione, dell’ ordinanza di sgombero firmata dal sindaco il 22 gennaio. In particolare, i ricorrenti avevano evidenziato l’insussistenza delle "condizioni di eccezionalità, urgenza e immediatezza" e sottolineato l’assenza di elementi tali da sostenere che "l’evento dell’11 gennaio nella torre B (il rogo nel vano contatori, ndr)" rappresenti "un maggior rischio di incendio, e relative conseguenze, nelle torri A e C". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Tar non ferma lo sgombero: "L’atto del sindaco è motivato". Respinto il ricorso dei condomini

