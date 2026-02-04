il solito dandy torna con il singolo per quando sei triste triste

Il Solito Dandy torna sulla scena musicale con il nuovo singolo Per quando sei triste triste. Il brano accompagnerà uno spettacolo inedito, con le prime date già annunciate. L’artista promette di coinvolgere il pubblico con una canzone che parla di emozioni semplici e di momenti di introspezione.

Il Solito Dandy sta per tornare con Per quando sei triste triste, il nuovo singolo che accompagna uno spettacolo inedito, ecco le prime date. Il Solito Dandy sta per tornare il 0602 su tutte le piattaforme digitali con Per quando sei triste triste, il nuovo singolo prodotto da Andrea Piraz, che segna ufficialmente l’inizio di un nuovo capitolo del suo percorso artistico. Il brano arriva a un anno di distanza dall’ultimo album SESINEPA!, un periodo in cui l’artista ha scelto il silenzio come spazio creativo, attraversando un viaggio profondamente introspettivo fatto di domande, esplorazioni universali e una connessione profonda con il sentirsi umano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

31 gennaio e 1 febbraio SOLO UNA DONNA FELICIA IMPASTATO a Roma al Teatro Degli Audaci 9 fantastici interpreti per una storia che tutti devono conoscere Teatro. Cultura. Legalità Il Solito Dandy Vita Villi Davide Diamanti Laura Fonte Paola Pinchera Gi facebook