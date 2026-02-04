Il silenzio di Picarelli per Sharon il sogno spezzato a 15 anni

In un giorno di lutto, Picarelli si ferma in silenzio per Sharon Maccanico. La giovane di soli 15 anni è morta in Nuova Zelanda, travolta da una frana mentre era in campeggio. La comunità irpina si unisce al dolore, rendendo omaggio alla ragazza che ha perso la vita lontano da casa.

Tempo di lettura: 2 minuti Picarelli si ferma, in silenzio. Nel giorno in cui in Nuova Zelanda si celebrano i funerali, anche la comunità irpina rende omaggio a Sharon Maccanico, la ragazza di appena 15 anni morta tragicamente sotto una frana che ha travolto un campeggio dall'altra parte del mondo. Questo pomeriggio, alle ore 18, la frazione di Avellino si stringerà nel ricordo con una funzione religiosa nella chiesa del Santissimo Salvatore. Un momento di raccoglimento e preghiera, voluto dalla famiglia e da un'intera comunità ancora incredula, che negli ultimi giorni aveva sperato fino all'ultimo in un esito diverso.

