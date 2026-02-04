Il silenzio di Anna | tra memoria verità e il peso delle parole non dette

A Roma, al Teatro IF in via Nomentana 1018, dal 14 al 15 febbraio 2026, va in scena un racconto che non si limita a narrare una vita, ma la esplora in tutta la sua complessità: *Anna – Racconto di una storia vera*. Lo spettacolo, diretto da Alessandro Gravano con la collaborazione di Beatrice Arnesano, si concentra su una donna che, giunta al termine del suo cammino, affronta con lucidità e intensità il peso del tempo che scarseggia. Non si tratta di una biografia in senso stretto, ma di un'immersione in un'esperienza umana profonda, dove passato e presente si intrecciano in un dialogo silenzioso, carico di significati non detti.

