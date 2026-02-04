Torino torna a mostrare il volto più acceso delle sue proteste. Sabato scorso, nel capoluogo piemontese, sono scoppiati nuovi scontri tra tifosi e gruppi antagonisti, riproponendo scene già viste nelle precedenti manifestazioni. Questi episodi ricordano quanto il rispetto delle regole sia ancora lontano, anche quando si tratta di eventi sportivi. A Bologna, invece, la tensione si è già manifestata in passato, ma di recente i problemi sembrano spostarsi di qua e di là, senza una soluzione chiara in vista.

Torino è stata definita la capitale dell'antagonismo, ma Bologna non è da meno. I tafferugli di sabato scorso nel capoluogo piemontese ricalcano quelli scoppiati sotto le Due Torri in occasione della partita Virtus-Maccabi di novembre. Soprattutto è simile il brodo di coltura in cui queste frange violente prosperano e operano. L'ha spiegato bene Lucia Musti, Procuratore generale del Piemonte: ''Le condotte di turbamento dell'ordine pubblico e di disordini di piazza portano a parlare anche della benevola tolleranza, della lettura compiacente di condotte che altro non sono che gravi reati, da parte di taluni soggetti appartenenti alla upper class i quali, con il loro scrivere, il loro condurre a normalizzazione, il loro agire in appoggio, vanno a popolare quella che voglio sintetizzare come area grigia di matrice colta e borghese che dovrebbe, per contro, svolgere un'illuminata azione di deterrenza, di educazione al vivere sociale e di rispetto delle regole democratiche''.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

