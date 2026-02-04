Il rilancio di Sandro Stoppa | Sotto a piazza Cavour un parcheggio di tre piani per accogliere 1.200 auto

Sandro Stoppa, 78 anni, architetto in pensione, torna a parlare del suo progetto per un grande parcheggio sotto piazza Cavour ad Ancona. Dopo anni di silenzio, rilancia la proposta di realizzare un garage di tre piani in grado di ospitare fino a 1.200 auto. Stoppa ha deciso di riprendere in mano l’idea, che aveva già avanzato ai primi anni 2000, con l’obiettivo di contribuire a risolvere il problema del parcheggio in zona. Ora aspetta una risposta dalle autorità e si dice pronto a seguire da vicino l

Il noto architetto anconetano ripropone il suo progetto di inizio anni duemila per risolvere l'annoso problema della sosta in centro. Il costo si aggirerebbe sui 30milioni. Non mancano anche suggerimenti su come modificare la viabilità ANCONA – Un parcheggio di tre piani sotto piazza Cavour, capace di contenere 1.200 auto. Sandro Stoppa, 78 anni, architetto in pensione iscritto all’ordine dal 1972, rilancia la sua proposta formulata per la prima volta all’inizio degli anni duemila, con la volontà di dare il proprio contributo all’annoso problema del traffico ad Ancona. Non solo. Il professionista propone anche qualche modifica alla viabilità in alcuni tratti strategici al fine di migliorare lo scorrimento del traffico ed evitare le lunghe code.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Piazza Cavour Parcheggio a San Biele non prima di due anni: "5 milioni di euro per 400 posti su tre piani" | VIDEO Il progetto del nuovo parcheggio multipiano in via San Biele a Viterbo prevede un investimento di circa 5 milioni di euro per la realizzazione di 400 posti su tre piani. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Piazza Cavour Argomenti discussi: Il rilancio di Sandro Stoppa: Sotto a piazza Cavour un parcheggio di tre piani per accogliere 1.200 auto; Strategia Territoriale per l’Area Interna Alto Sangro – Valle del Sagittario, approvati dai sindaci i primi progetti; Roma, macchinari e restyling: il rilancio degli ospedali in vista del Giubileo; Miglioramento sismico degli uffici comunali e lavori lungo le sponde del Chienti: via libera alla progettazione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.