Il record di Torino | detiene il primato di provincia più cassaintegrata d’Italia

Torino si conferma ancora una volta come la provincia più cassaintegrata d’Italia. Il rapporto della Uil del 2025 rivela che la città mantiene questo record negativo da anni, con un alto numero di lavoratori in cassa integrazione. La situazione non cambia, e le cifre dimostrano che il problema è ancora molto presente nel capoluogo piemontese.

Il rapporto annuale 2025 della Uil sulla cassa integrazione in Piemonte conferma il record che Torino si trascina dietro da anni: è la provincia più cassaintegrata d’Italia. Secondo lo studio in Piemonte la cassa integrazione cresce il doppio della media nazionale e Torino è ancora al primo posto per utilizzo. In Piemonte, nel 2025, sono state richieste 60.821.450 ore di cassa integrazione e 2.034.382 ore dei fondi di solidarietà gestiti dall’Inps, che coprono i lavoratori privi di strumenti di sostegno al reddito, per un totale complessivo di 62.855.832 ore (+19,8%). A livello nazionale le ore autorizzate sono state 599.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Torino Italia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Iren. . Nella prima settimana di gennaio 2026, #Torino ha registrato una richiesta record di #teleriscaldamento, un picco gestito da Iren senza criticità grazie ad un sistema basato su produzione efficiente, accumulo termico e gestione intelligente delle reti. Prop - facebook.com facebook