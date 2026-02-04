Il rappresentante ufficiale della Terra Santa in Italia del Nord si ferma ad Asti per incontri istituzionali e culturali

Il rappresentante ufficiale della Terra Santa in Italia del Nord si è fermato ad Asti per incontri ufficiali e culturali. Alle 17 di lunedì, ha incontrato alcune autorità e ha visitato il seminario vescovile, dove si è parlato di fede e storia. La giornata ha rafforzato i legami tra le comunità locali e la Terra Santa.

Il 19 febbraio, alle ore 17 precise, il salone refettorio del Seminario Vescovile di Asti, in piazza Seminario 1, si è trasformato in un crocevia di fede, storia e impegno. Non era un evento di carattere politico o culturale di routine, ma un incontro carico di significato: la presenza di fra Gianluigi Ameglio, commissario di Terra Santa per il Nord Italia, ha portato nel cuore del Piemonte una voce diretta da un territorio che, per molti, rimane un'immagine sfocata, spesso distorta dai media. Il vescovo di Asti, Marco Prastaro, ha presieduto l'incontro, che ha attirato un pubblico eterogeneo: fedeli, studenti, operatori pastorali, appassionati di storia e di pellegrinaggi.

