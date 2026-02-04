Il rapper Snoop Dogg tedoforo per le strade di Gallarate

Snoop Dogg ha corso con la torcia olimpica a Gallarate. Il rapper americano ha preso parte alla staffetta, passando per le vie della città. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno visto il celebre artista camminare con la fiaccola tra la gente.

La torcia olimpica è passata anche per le mani del rapper americano Snoop Dogg, che è comparso nelle vesti di tedoforo per le strade di Gallarate. Non è la sua prima volta con la torcia: era stato tedoforo anche a Parigi 2024. Il rapper parteciperà in prima persona alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma in veste di commentatore tv per la Nbc Universal. Corona ripubblica la puntata di Falsissimo contro Mediaset e Signorini: l’attacco a Gerry Scotti da un ex concorrente e il trucco per aggirare il divieto Claudio Lippi sbarca su Instagram a 80 anni: «Sono vivo, non in terapia intensiva. Corona? Ha avuto coraggio a parlare dei circolini» – Il video🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Snoop Dogg

Snoop Dogg ha fatto una sorpresa a Gallarate, diventando il protagonista di una giornata speciale.

Snoop Dogg ha sorpreso tutti a Gallarate, portando la fiamma olimpica durante il passaggio della torcia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Snoop Dogg Is High As M*** F*** While Presenting At The Golden Globes Awards 2025

Ultime notizie su Snoop Dogg

Argomenti discussi: Perché Snoop Dogg è il perfetto ambasciatore dello spirito Olimpico (anche a Milano-Cortina 2026); Lutto in famiglia per Snoop Dogg, è morta la nipote Codi Dreaux; Olimpiadi 2026, il ritorno di Snoop Dogg: Col mocio sono bravissimo. Ed è subito meme; Snoop Dogg in arrivo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Discese folli? Meglio il curling, poi con il mocio sono bravissimo.

Snoop Dog tedoforo a sorpresa: le immagini del rapper che sfila con la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Gallarate – VIDEOIl rapper californiano ha sorpreso tutti comparendo come tedoforo ufficiale per Milano-Cortina 2026 nel centro di Gallarate ... ilfattoquotidiano.it

Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg sfila (e balla) con la torcia olimpica a Gallarate(LaPresse) Snoop Dogg ha preso parte al percorso che porterà la fiamma olimpica verso l'accensione ufficiale dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il ... lapresse.it

Ti svegli a Gallarate, senti casino, esci sul balcone e ti trovi Snoop Dogg che ti hitta questa camminata con la fiaccola olimpica. Sei felice. @milanocortina2026 - facebook.com facebook

Yes, @SnoopDogg torchbearer in #Gallarate #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 x.com