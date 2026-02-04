Il pulsate per spegnere l'intelligenza artificiale | come funziona la nuova opzione di Firefox

Mozilla lancia una nuova opzione per spegnere l’intelligenza artificiale in Firefox. Gli utenti ora possono disattivare le funzioni AI del browser con un semplice pulsante, tornando a un’esperienza più semplice e diretta. La mossa arriva in un momento in cui Google e Microsoft puntano forte sull’intelligenza artificiale nei loro motori di ricerca. Mozilla vuole dare agli utenti più controllo, offrendo un modo rapido per bloccare le funzioni AI e navigare senza distrazioni.

Mentre Google e Microsoft spingono sull'intelligenza artificiale nei motori di ricerca, Mozilla introduce un "kill switch" che restituisce agli utenti il controllo totale sulle funzioni di Firefox.

