Il progetto pubblicato dal Mase passerà all’analisi degli interessati

Il progetto sul Molo Clementino, pubblicato ieri dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, passa ora alla fase delle osservazioni. Gli interessati possono esaminare la documentazione e inviare eventuali commenti o proposte. La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica è aperta, e chi ha a cuore il futuro di quell’area può partecipare.

Molo Clementino, pubblicata ieri dal MASE la sintesi della procedura di ViaVas che consente all’iter del piano programmatico voluto dall’ Autorità portuale di Ancona di procedere alla fase delle osservazioni. La nuova proposta di variante vidimata dal Ministero, lo stesso che aveva richiesto una serie di integrazioni al testo originario. Ora questo documento, di fatto ‘approvato’ dal MASE passerà all’analisi dei portatori di interessi che avranno tempo fino all’inizio di aprile per inviare le loro osservazioni; sulla base dei documento inviati dagli stakeholders la Commissione tecnica ministeriale deciderà se richiedere ulteriori aggiornamenti e aggiustamenti all’Adsp prima di arrivare alla determinazione finale: l’opera si può o non si può fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il progetto pubblicato dal Mase passerà all’analisi degli interessati Approfondimenti su Molo Clementino Esenti dal pagamento degli esami ma i laboratori di analisi chiedono il conto I laboratori privati di analisi richiedono il pagamento per esami relativi a infezioni come parvovirus B19 e Borrelia, anche se le prescrizioni dei medici di famiglia prevedono l’esenzione. Ambiente, città smart e a impatto zero: stanziati 11,8 milioni dal Mase Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha annunciato uno stanziamento di 11,8 milioni di euro per finanziare nove città italiane. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Molo Clementino Argomenti discussi: Il progetto pubblicato dal Mase passerà all’analisi degli interessati; Relazione CAM di progetto, cos’è e come si redige: il modello ministeriale 2026; Progetti di Vita personalizzati e partecipati: tutte le domande e le risposte; Rigenerazione urbana, parte dal MiC progetto di documentazione per periferie e aree interne. Il Mase autorizza la VIA. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha presentato, sul suo portale online, la presentazione per l’istanza di avvio della Valutazione di Impatto Ambientale sul Progetto Rigassificatore GNL da 12 mld, presentato lo scor - facebook.com facebook Legambiente ha presentato al MASE le osservazioni sul progetto del parco eolico offshore x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.