Il prof non vedente escluso dalla gita potrà partecipare come consulente

Il professor Jacopo Lilli, senza vista, era stato escluso dalla gita a Dublino con i suoi studenti. Ora invece potrà partecipare come consulente, portando il suo contributo alla partenza. La decisione è arrivata dopo le proteste e le richieste di chiarimento, e i ragazzi potranno così avere il loro insegnante al fianco, anche se in modo diverso.

La buona notizia è arrivata. Il professor Jacopo Lilli, che era stato escluso dallo stage formativo dei suoi ragazzi a Dublino perché non vedente, potrà accompagnare la sua classe. Lo farà non come docente accompagnatore bensì come "consulente". La decisione è stata presa stamani, con il prof che è stato convocato dal direttore dell'ufficio scolastico che gli ha comunicato la decisione. La storia. Docente di inglese dell’istituto Russell-Newton di Scandicci (Firenze), Lilli era escluso dalla lista degli accompagnatori di un viaggio-stage di istruzione in Irlanda perché non vedente. La storia aveva avuto inizio lo scorso autunno quando si era prospettata la possibilità, per una classe di Scienze umane dell’istituto, di partecipare a uno stage linguistico a Dublino (Irlanda) dal 25 febbraio al 3 marzo prossimi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Una polemica si accende in Italia dopo che Jacopo Lilli, docente di inglese all’istituto Russell-Newton di Scandicci, è stato escluso dalla lista degli accompagnatori di un viaggio di istruzione in Irlanda.

Un docente di inglese non vedente è stato lasciato a casa mentre gli studenti partivano per Dublino.

