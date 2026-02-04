Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Questa mattina il prezzo del PUN, il prezzo dell’energia elettrica in Italia, si mantiene stabile a 0,135 euro per kilowattora. I mercati energetici non hanno registrato variazioni significative e l’andamento generale resta piuttosto tranquillo.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 4 Febbraio 2026, si attesta a 0,135 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 3 Febbraio 2026, si osserva una significativa variabilità oraria: il prezzo minimo registrato è stato di 0,115 €kWh (alle ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,155 €kWh (alle ore 11). Le ore più economiche della giornata sono risultate quelle notturne e di prima mattina (tra l’1 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato tra le 10 e le 12, fascia tipicamente caratterizzata da una maggiore domanda. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 04022026 0,135 -0,004 03022026 0,139 +0,021 02022026 0,118 -0,131 01022026 0,132 +0,025 31012026 0,132 +0,006 30012026 0,139 -0,007 29012026 0,146 -0,004 28012026 0,150 +0,001 27012026 0,149 -0,021 26012026 0,149 +0,021 25012026 0,128 -0,010 24012026 0,138 -0,020 23012026 0,158 -0,001 22012026 0,159 +0,007 21012026 0,153 +0,004 20012026 0,149 +0,021 19012026 0,148 -0,017 18012026 0,131 -0,006 17012026 0,125 -0,015 16012026 0,141 -0,004 15012026 0,145 +0,004 14012026 0,141 -0,006 13012026 0,135 +0,003 12012026 0,133 -0,027 11012026 0,161 +0,018 10012026 0,143 +0,011 09012026 0,132 +0,014 08012026 0,118 -0,009 07012026 0,127 +0,012 06012026 0,136 +0,003 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,133 Gennaio 2026 0,133 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,151 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

