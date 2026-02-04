Il presidente Stefani celebra l’équipe di Padova | Non si arrendono mai

Il presidente Stefani ha lodato l’équipe di medici di Padova, sottolineando che non si arrendono mai. Durante una cerimonia, ha messo in evidenza le capacità cliniche e chirurgiche dei professionisti, ma anche la loro tenacia e determinazione. Stefani ha parlato di un gruppo che dimostra ogni giorno un impegno straordinario.

