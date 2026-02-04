’Il postumano’ di Malisa Catalani

Questa settimana a Bologna, torna Malisa Catalani con una mostra tutta dedicata al suo lavoro scultoreo. Alla SimonBart Gallery, in piazza Cavour 6E, si potrà vedere “Unhuman”, una serie di 18 opere in bronzo. L’artista romana, ormai bolognese d’adozione, presenta le sue sculture in un’esposizione che si apre domani e resterà aperta nei prossimi giorni.

Nel variegato mondo di Art City, torna l’arista romana, ma bolognese d’adozione, Malisa Catalani. L’occasione è la mostra alla SimonBart Gallery di Bologna, dove da domani si potrà visitare Unhuman – una selezione di 18 sculture in bronzo – nella sede principale della galleria, in piazza Cavour 6E. L’allestimento è realizzato in collaborazione con Pantheon Service, mentre il sound design è a cura di AVG. Unhuman di Catalani indaga il corpo femminile come luogo di trasformazione e superamento dell’identità codificata. Le sculture in bronzo nascono da una matrice classica, ma infrangono il modello armonico greco attraverso fratture, assenze e tensioni luminose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il corpo di Donatella Malisa è stato trovato senza vita tra le rocce del Carso triestino.

Donatella Malisa, la donna di 43 anni di Trieste, è stata trovata morta sulla Napoleonica dopo dieci giorni di ricerche.

Trieste in lutto: trovata morta Donatella Malisa, era scomparsa dal 20 gennaioDopo undici giorni di ricerche, Donatella Malisa è stata ritrovata morta. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento e le indagini proseguono. notizie.it

È Malisa Donatella la donna rinvenuta senza vita lungo la Napoleonical corpo rinvenuto sulla Napoleonica è quello di Malisa Donatella Il corpo ritrovato in un dirupo lungo la strada Napoleonica è quello di Malisa Donatella, la donna di cui era stata denunciata la scomp ... triestecafe.it