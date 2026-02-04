Il porcospino ucraino prende forma Quali sono i suoi cardini

Le trattative per mettere fine alle ostilità in Ucraina si concentrano sui sistemi di sicurezza. Le garanzie esterne sono il punto chiave su cui si gioca il futuro del conflitto. I negoziati sono ancora in corso e le parti cercano un accordo che possa garantire stabilità e sicurezza a lungo termine. La questione rimane delicata e il tempo stringe.

L'aspetto delle garanzie di sicurezza esterne sembra rappresentare uno dei nodi cruciali del negoziato per il raggiungimento della fine delle ostilità in Ucraina. Date come assodate fino a poche settimane fa, adesso sembra che Wahsington abbia fatto un piccolo passo indietro al riguardo nel tentativo di provocare una svolta nelle negoziazioni con Mosca e Kyiv. Una mossa che non sembra essere stata particolarmente apprezzata da quest'ultima. "L'Ucraina ha intrapreso una profonda riflessione sul significato delle garanzie di sicurezza e su quali dovrebbero essere i loro fondamenti", ha dichiarato a Politico Alyona Getmanchuk, capo della missione ucraina presso la Nato.

