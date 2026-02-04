il ponte a elsa schiaccia il monteserra pareggio per il serravalle contro afrorenze

Il Ponte a Elsa batte il Monteserra con un punteggio netto e si avvicina alla capolista Stella Azzurra. Dopo appena mezz’ora di gioco, i locali hanno segnato abbastanza per vincere e ora sono a due punti dalla prima posizione. La squadra potrebbe conquistare il titolo d’inverno nel prossimo recupero contro La Borra. Nel frattempo, il Serravalle conquista un pareggio contro Afrorenze.

Basta poco più di mezz’ora al Ponte a Elsa per schiantare il Monteserra e mantenersi a meno due dalla capolista Stella Azzurra con la possibilità di laurearsi campione d’inverno in caso di vittoria nel recupero contro La Borra. A firmare il poker di domenica scorsa è stata una doppietta di Viggiano e i gol di Pisano e Falco. Nello stesso girone B di Pisa pareggio invece nel derby tra Gavena Giovani e Giovani Fucecchio 2000, che salgono così a 24 e 20 punti. Passando al raggruppamento A di Firenze, pareggio esterno che va stretto al Serravalle a Firenze contro l’ Afrorenze. Sotto 2-0 a fine primo tempo e poi 3-1, nonostante fossero imbottiti di Juniores per le tante assenze, gli empolesi riescono prima ad accorciare le distanze su rigore con Kanina e poi ad agguantare il 3-3 con Centola, sugli sviluppi di una punizione, e Granato (nella foto) all’80’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

