Il pianista Alessio Cioni vince il Premio Ferruccio Benvenuto Busoni 2026

Il giovane pianista Alessio Cioni, nato ad Empoli e residente a Cerreto Guidi, ha vinto il Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni 2026”. È il primo passo di una carriera che ora si fa più promettente. La giuria ha scelto Cioni tra diversi talenti del Circondario Empolese-Valdelsa, riconoscendo il suo talento e la sua determinazione. La vittoria arriva in un momento importante per lui, che ora potrà aprire nuove strade nel mondo della musica classica.

Il pianista Alessio Cioni, nato ad Empoli e residente a Cerreto Guidi, è il nuovo vincitore del Premio "Ferruccio Benvenuto Busoni 2026", riconoscimento che ogni anno celebra l'eccellenza musicale tra i talenti del Circondario Empolese-Valdelsa. La decisione è stata annunciata martedì 3 febbraio 2026, in una cerimonia tenutasi nel cuore di Firenze, nella prestigiosa sede delle Murate, un ex convento ristrutturato che da anni ospita eventi culturali di alto livello. L'evento, affollato da una platea di musicisti, critici, istituzioni locali e appassionati, ha avuto inizio alle 18:30, con un'atmosfera carica di attesa e rispetto per un premio che, nonostante la sua dimensione territoriale, ha un'eco internazionale.

