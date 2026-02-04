Il Paradiso delle Signore anticipazioni 5 febbraio | Rosa travolta dalle parole di Tancredi

Nella puntata di giovedì 5 febbraio de Il Paradiso delle Signore, Rosa si lascia travolgere dalle parole di Tancredi. I due si confrontano davanti a tutti e i sentimenti di Rosa emergono con forza, lasciando il pubblico senza parole. La scena si fa intensa e i personaggi mostrano il loro lato più vulnerabile.

Nella puntata di giovedì 5 febbraio de Il Paradiso delle Signore i sentimenti vengono messi a nudo. Cosa succede nella soap daily di Rai 1: le anticipazioni. Al Paradiso delle Signore non è il momento delle scelte serene, ma quello dei ripensamenti e delle verità che fanno male. La puntata in onda giovedì 5 febbraio alle 16.00 su Rai 1 mette i personaggi davanti a decisioni che non possono più essere rimandate. Irene capisce di non essere pronta a impegnarsi davvero, Rosa si ritrova schiacciata tra due uomini e Marcello perde il controllo. Intanto, tra Milano e Firenze, qualcuno inizia a guardare al futuro con più paura che entusiasmo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

