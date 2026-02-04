il nuovo menswear della berlin fashion week che dovresti conoscere

La Berlin Fashion Week si è appena conclusa, portando in passerella le ultime tendenze per l’autunno-inverno 2026. Gli ultimi show hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati, con collezioni che mescolano innovazione e tradizione. Ora, il settore guarda avanti, aspettando le prossime novità che arriveranno dai designer più influenti.

Il mese della fashion madness è finito con la Berlin Fashion Week, con gli ultimi show dell'AutunnoInverno 2026. Una chiusura non casuale, ma perfettamente studiata. Berlino si è infilata nel calendario nel punto giusto, subito dopo Milano e Parigi e accodata a Copenhagen, senza creare nuove pause o stacchi inutili. Più che una fashion week isolata, è sembrata l’ultima curva di un mese che ormai funziona come una maratona continua, dove o sei dentro o resti fuori. È una scelta smart, anche strategica, perché rende quasi naturale fermarsi a Berlino. Non chiede attenzione extra e riesce a prendersi il suo spazio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Durante la Berlin Fashion Week, ZeroW ha presentato il progetto di Dijana Pavlovi?, un mix di gioielli, rituali e moda circolare.

