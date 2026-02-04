Torna a far discutere il tema del giudizio sommario e delle responsabilità collettive con la frase “non potevano non sapere”. Durante il corteo a Torino, qualcuno ha detto che migliaia di partecipanti erano colpevoli solo perché non hanno evitato di partecipare. Una frase che fa scalpore e che riporta in auge un modo di pensare che sembra dimenticare le singole responsabilità e il diritto di protestare. La polemica si accende subito, tra chi difende il diritto di manifestare e chi invece insiste nel dare giudizi affrettati.

Affermare che migliaia di partecipanti al corteo di Torino non dovevano partecipare e sono colpevoli a loro volta perché “non potevano non sapere”, è l’ennesima cazzata. Io posso non sapere eccome, se non c’è legge. Posso partecipare all’ultima manifestazione pensando che il teppismo dei meno si sia concluso con la penultima manifestazione dei più. Sono fesso per questo? Ben oltre: fessissimo. Vado messo in condizione di non nuocere? Ben oltre, se si potesse: di non esistere proprio. E però. Mai, però, rispolverando la vergognosa ripetizione di quello stesso “non poteva non sapere” che è stato il perno del qualunquismo giudiziario negli ultimi trent’anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il "Non potevano non sapere" è il ritorno del qualunquismo giudiziario

