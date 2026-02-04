Il New York Times ha fatto un grande salto nel 2025. In un solo anno, ha conquistato 1,4 milioni di nuovi abbonati digitali, portando il totale a oltre 10 milioni di lettori paganti. La crescita è stata rapida e significativa, confermando la forza del giornale nel mondo online.

Il New York Times ha raggiunto un traguardo storico: nel 2025 ha registrato un incremento di 1,4 milioni di abbonati digitali in un solo anno, portando il suo numero totale di lettori paganti a oltre 10 milioni. Il dato, annunciato martedì mattina da una conferenza stampa tenuta nel cuore della Manhattan, ha scosso il mondo dell’informazione globale. Non si tratta solo di un successo commerciale, ma di una vera e propria rivoluzione culturale: un giornale che per decenni è stato simbolo del giornalismo d’inchiesta americano ha dimostrato che la qualità del contenuto può ancora trionfare nell’era digitale, anche in un contesto di sovraccarico di informazioni, fake news e algoritmi che spingono al click-bait. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il New York Times fa il pieno di abbonati digitali, 1,4 milioni in più nel 2025

Scopri i 100 libri più belli del 2025 secondo il New York Times, tra grandi autori, nuove voci e titoli già disponibili in italiano.

