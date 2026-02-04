Il Napoli ha approfittato della nuova norma argentina per portare in Italia Milton Pereyra, un giovane talento del Boca Juniors. La legge sulla responsabilità genitoriale, che sta creando malumori in Argentina, permette al club partenopeo di acquistare il giocatore senza spendere soldi. La decisione ha sorpreso molti, ma il Napoli ha colto l’opportunità e ora punta forte su Pereyra, considerato uno dei giovani più promettenti del calcio argentino.

Si chiama Responsabilidad parental e sta rivoluzionando il calcio argentino e permesso al Napoli di prendere il talento del Boca Milton Pereyra. In cosa consiste: molti giovani lasciano il paese prima dei 18 anni senza passare da un trasferimento sportivo formale. Il punto di snodo è la responsabilità genitoriale, uno strumento giuridico che nulla ha a che fare con il calcio ma che incide sempre di più sul mercato dei minorenni. Il quadro normativo è chiaro. La Fifa vieta i trasferimenti internazionali di calciatori minorenni, salvo alcune eccezioni. Una di queste riguarda i trasferimenti familiari: se il cambio di residenza non è motivato dal calcio, il divieto non si applica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha preso gratis Milton Pereyra sfruttando la norma della podestà genitoriale che sta mettendo in crisi l’Argentina

Approfondimenti su Milton Pereyra

Milton Pereyra, promettente talento del Boca Juniors, si appresta a trasferirsi al Napoli.

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Boca Juniors per il giovane talento Milton Pereyra, considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio xeneize.

Ultime notizie su Milton Pereyra

