Il mondo di Vannacci | ideali obiettivi e primi problemi Diventerà la Afd italiana?L' esordio | Salvini traditore della destra

Vannacci si prepara a lanciare una sua formazione politica, chiamata Futuro Nazionale. Dopo aver ottenuto circa mezzo milione di voti alle Europee, il generale ha iniziato a muoversi nel mondo della politica. Nei suoi primi passi ha già incontrato alcune difficoltà, tra cui le critiche di Salvini, che lo ha accusato di tradimento. Ora si chiede se il suo movimento possa diventare una nuova forza di destra, simile all’AfD in Germania. La sfida è aperta, ma i primi segnali sono chiari: Vannacci punta a creare un

Una cavalcata iniziata nell'agosto 2023, con «Il Mondo al contrario». Un libro autopubblicato, senza grandi velleità. Poi però il libro dell'allora generale diventa un caso editoriale: alla fine quelle tesi di destra estrema supereranno il milione di copie vendute. Mentre fioccano le ristampe, Vannacci inizia a ritrovarsi con le platee piene. È al quel punto che si mette in testa di fare politica. Le elezioni europee del 2024 sono alle porte. FdI corteggia Vannacci, ma non si fida. E allora lui si accasa con la Lega di Salvini, che prima beneficia di oltre mezzo milione di preferenze e di cui diventa vicesegretario del partito.

