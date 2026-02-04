A Castellanza il progetto del Mill resta solo sulla carta. Confindustria Varese spinge perché l’opera si realizzi, ma il Comune non si pronuncia. Il maxi-progetto che dovrebbe riqualificare l’area vicino alla Liuc continua a essere una promessa mai mantenuta.

Mill, la storia infinita. A Castellanza il maxi-progetto che dovrebbe ridisegnare l’area accanto alla Liuc continua a essere evocato, ma non parte mai. E il nodo è sempre lo stesso: le tempistiche. All’inaugurazione dell’anno accademico dell’ Università Cattaneo, nell’aula magna, il progetto Mill è tornato al centro del dibattito. Ma dietro i rendering suggestivi, non si intraveda neppure l’ombra di una data certa. Confindustria Varese spinge, il Comune frena. Nel mezzo resta un’area ferma, simbolo di un’attesa che ormai sa di immobilismo. Da un lato il presidente di Confindustria Varese Luigi Galdabini (nella foto) parla chiaro e non usa giri di parole: "I tempi sono maturi", tanto che l’auspicio è di vedere "i primi lavori in tarda primavera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Mill resta ancora sulla carta. Confindustria Varese spinge. Il Comune non si sbilancia

Approfondimenti su Mill Castellanza

La Galleria Umberto I di Napoli attende ancora l’installazione dei cancelli annunciata, suscitando interrogativi sulla tempistica del progetto di rilancio.

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico lancia una nuova piattaforma digitale per avvicinare ancora di più le imprese associate.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mill Castellanza

Il Mill resta ancora sulla carta. Confindustria Varese spinge. Il Comune non si sbilanciaMill, la storia infinita. A Castellanza il maxi-progetto che dovrebbe ridisegnare l’area accanto alla Liuc continua a essere evocato, ma non parte mai. E il nodo è sempre lo stesso: le tempistiche. Al ... ilgiorno.it

Confindustria Varese chiarisce il percorso del Progetto Mill dopo l’inaugurazione accademica. #Liuc - facebook.com facebook

Castellanza, Confindustria: “Mill, lavori dalla tarda primavera”. Sindaco: “Ancora niente tempistiche precise” #in evidenza #confindustria varese x.com