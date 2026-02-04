Il Mill resta ancora sulla carta Confindustria Varese spinge Il Comune non si sbilancia
A Castellanza il progetto del Mill resta solo sulla carta. Confindustria Varese spinge perché l’opera si realizzi, ma il Comune non si pronuncia. Il maxi-progetto che dovrebbe riqualificare l’area vicino alla Liuc continua a essere una promessa mai mantenuta.
Mill, la storia infinita. A Castellanza il maxi-progetto che dovrebbe ridisegnare l’area accanto alla Liuc continua a essere evocato, ma non parte mai. E il nodo è sempre lo stesso: le tempistiche. All’inaugurazione dell’anno accademico dell’ Università Cattaneo, nell’aula magna, il progetto Mill è tornato al centro del dibattito. Ma dietro i rendering suggestivi, non si intraveda neppure l’ombra di una data certa. Confindustria Varese spinge, il Comune frena. Nel mezzo resta un’area ferma, simbolo di un’attesa che ormai sa di immobilismo. Da un lato il presidente di Confindustria Varese Luigi Galdabini (nella foto) parla chiaro e non usa giri di parole: "I tempi sono maturi", tanto che l’auspicio è di vedere "i primi lavori in tarda primavera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
