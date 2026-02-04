Il Milan batte il Bologna 3-0 e si avvicina alla vetta. Nonostante le assenze di Pulisic, Saelemaekers e l’assenza di Leao in campo, i rossoneri dominano all’Dall’Ara e salgono a -5 dai nerazzurri. Una vittoria importante, arrivata con autorità, che dà ancora più fiducia alla squadra di Pioli.

AGI - Il Milan, nonostante la piena emergenza offensiva, senza Pulisic e Saelemaekers e con Leao "costretto" alla panchina, espugna con autorità, vincendo per 3-0, il Dall'Ara e si riporta a -5 dalla vetta occupata dai "cugini" dell'Inter. Per i rossoneri, stasera in completo giallo, a segno Loftus-Cheek, Nkunku (su rigore) e Rabiot. Continua la crisi del Bologna, al terzo ko di fila in campionato. Orsolini, Odgaard e Rowe sulla trequarti alle spalle di Castro per Italiano; inedito 3-5-1-1 per Allegri con Loftus-Cheek chiamato a orbitare in appoggio a Nkunku. Una mossa che si rivela subito azzeccata, al netto di un inizio propositivo del Bologna, che in avvio va al tiro con Rowe, senza fortuna. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Milan travolge il Bologna 3-0 ed è a -5 dall’Inter

Approfondimenti su Milan Inter

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Lecce, grazie al primo gol in rossonero di Fullkrug.

La Juventus ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro il Napoli allo Stadium, consolidando la propria posizione in classifica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Inter

Argomenti discussi: Il Milan frena con la Roma, la Juve travolge il Napoli e l’Inter prova la fuga; La Juve travolge il Napoli (3 a 0) e Spalletti vince la sfida con Conte, pareggio tra Roma e Milan, Inter capolista con 5 punti di vantaggio; Serie A: Milan frena, Juve reagisce in modo veemente; Serie A, 22ª giornata: l'Inter scappa a +5, la Juve travolge il Napoli. Roma e Milan, pari spettacolo.

Bologna-Milan 0-3, dominio rossonero: Allegri resta nella scia dell’InterBologna-Milan va agli archivi con un dominio rossonero, che permette a Max Allegri di rimanere nella scia dell'Inter e di allungare sulla Roma ... spaziomilan.it

Milan, Mancini, Inter e Pisa: le ultimissimeI rossoneri vincono in trasferta. Il difensore si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Trasferte vietate per due mesi ai nerazzurri. Ufficiale Hiljemark nuovo tecnico dei toscani ... corrieredellosport.it

LaPresse. . Greenpeace contro Eni: video shock alla vigilia di Milano Cortina 2026. L'organizzazione ambientalista accende i riflettori sullo sponsor dei Giochi con un video in cui un'onda nera di petrolio travolge atleti e cerchi olimpici. "Eni si finge attenta al cli - facebook.com facebook

«L'URAGANO JOVIC TRAVOLGE LA GRECIA! 11 GOL IN 7 PARTITE CON L'AEK E POKER CLAMOROSO AL PANATHINAIKOS DI CALABRIA: È LUI IL VERO RIMPIANTO» #Jovic #Milan #AEKAtene #Calabria #BOMBER #Calciomercato x.com