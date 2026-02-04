Il Milan non si arrende. Nonostante gli infortuni e le assenze di giocatori chiave come Pulisic, Leao e Saelemakers, i rossoneri continuano a lottare. A Bologna, i nerazzurri hanno dimostrato di non voler mollare, rispondendo con grinta e determinazione. La squadra si presenta compatta e pronta a suonare battaglia, anche senza alcune delle sue stelle.

Da Bologna arriva l’urlo del Milan: a dispetto degli acciacchi di molto esponenti e delle assenze importanti (Pulisic, Leao, Saelemakers), è ancora vivo. E può rilanciarsi alle spalle dell’Inter salendo a meno 5 guadagnando posizione su Roma e Como per la zona Champions. Resta imbattuto in viaggio. Dietro il risultato netto c’è una prova molto brillante dei rossoneri, con il centrocampo che comanda il gioco e consente già a cavallo tra prima e seconda frazione di inchiodare i tre punti e salire a quota 50 punti. Brilla anche Nkunku oltre che Rabiot e Modric mentre la solida difesa regge all’urto discutibile dei bolognesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Milan non molla

Approfondimenti su Milan Bologna

Sul fronte del calciomercato, la Juventus ha mostrato interesse per Jean Philippe Mateta, sondando il Crystal Palace.

Il calciomercato del Milan continua a monitorare con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic.

