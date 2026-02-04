Il Milan ha vinto 3-0 a Bologna, nel posticipo di campionato. I rossoneri hanno dominato la partita e risposto alla pressione dell’Inter, mantenendo saldo il primo posto in classifica. Allegri può essere soddisfatto della rosa, che sembra pronta a puntare allo scudetto.

Il Milan travolge il Bologna per 3-0 allo stadio Renato Dall’Ara nel posticipo di campionato, rispondendo alla pressione dell’Inter e consolidando il proprio piazzamento nella zona vertice della classifica. Nonostante le pesanti defezioni che hanno costretto Massimiliano Allegri a ridisegnare l’assetto titolare, i rossoneri hanno dominato la sfida grazie alle reti di Loftus-Cheek, Nkunku (su rigore) e Rabiot, dimostrando una profondità di organico finora inesplorata e mantenendo l’imbattibilità esterna stagionale. Il fattore alternative e il nuovo volto dell’attacco. La serata emiliana doveva rappresentare, nelle previsioni della vigilia, l’esame più complesso per la gestione Allegri. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Il Milan dei “nuovi” travolge il Bologna: Allegri scopre una rosa da scudetto

Approfondimenti su Milan Bologna

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Bologna

Argomenti discussi: Milan, programmate le visite mediche per due nuovi acquisti; Malen e Fullkrug gli uomini nuovi di Roma e Milan: in passato hanno sfiorato una Champions insieme; Clamoroso Mateta, il Milan lo scarica e la Juve ci riprova! Cosa è successo; Calciomercato, il nostro pagellone. Pochi colpi, bene Roma e Milan, così così le altre.

Milan, colpo grosso a centrocampo: nuovi contatti per il campione d’EuropaI rossoneri stanno facendo sul serio per uno dei migliori centrocampisti d'Europa: un campione assoluto a costo zero, i dettagli ... milanlive.it

Milan, stop al mercato? Nuovi arrivi previsti a una sola condizione: ecco qualeIl Milan potrebbe aver concluso il suo calciomercato. I nuovi possibili arrivi, firmerebbero a una sola condizione precisa ... spaziomilan.it

#Milan, #Allegri: "Champions, siamo in 5 per 3 posti. Nuovi acquisti #Gimenez, #Leao e #Pulisic" - facebook.com facebook

Nuovi documenti su Epstein, spunta anche il nome del Milan. Ma lui: "Non sono interessato" #MilanPress x.com