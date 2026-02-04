Il marketing di GTA 6 partirà in estate e la versione fisica uscirà al lancio rivela Take-Two

La campagna promozionale di GTA 6 partirà quest’estate. Take-Two ha confermato che il gioco sarà disponibile anche in formato fisico già dal giorno del lancio. La casa editrice ha fatto sapere che la strategia di marketing si intensificherà nelle prossime settimane, mentre l’attesa per il nuovo capitolo di Rockstar cresce tra i fan.

Take-Two Interactive ha chiarito i prossimi passi strategici legati a GTA 6, confermando che la macchina del marketing entrerà nel vivo durante l’estate e che il gioco sarà disponibile anche in formato fisico fin dal day one. Le dichiarazioni arrivano in occasione dell’ultimo report finanziario trimestrale e mettono fine a settimane di speculazioni sul possibile rinvio delle copie retail. La società ha inoltre ribadito senza ambiguità la data di lancio fissata per il 19 novembre 2026. Nel corso dell’incontro con gli investitori, Take-Two ha confermato che la campagna promozionale di GTA 6 inizierà nei mesi estivi, segnando l’avvio della fase più intensa di comunicazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

