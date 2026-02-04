Un nuovo scontro scuote la politica italiana. Vannacci, in un suo manifesto, punta il dito contro Salvini, definendolo il vero traditore. Durante un evento a Modena, il militare ha criticato chi associa la parola “remigrazione” a simboli nazisti e ha chiesto chi, tra i presenti, si riconosca in immagini di violenza e odio. La sua presa di posizione ha subito suscitato reazioni e polemiche, alimentando un dibattito acceso sul ruolo dei leader e sulla memoria storica.

Modena, 5 febbraio 2026 – “ Per chi associa la parola remigrazione a svastiche, simboli Ss, scarponi o vagoni chiusi e piombati ora vi chiedo se qualcuno, in questa sala, risponde a questa descrizione perché vedo solo na testa pelata ma congenita. Quindi vi stanno raccontando balle". È così che è iniziata, dinanzi a una sala gremita e applaudente la giornata modenese del generale Roberto Vannacci all’indomani dell’addio alla Lega, che ha descritto come un “taxi su cui ero salito ma poi ha cambiato direzione. Allora sono sceso perché a me interessa soltanto la meta”. In sala, in un hotel di periferia, a Baggiovara, ad accoglierlo c’erano oltre 350 persone e – secondo l’organizzazione, Team Vannacci Mutina – almeno tremila avevano chiesto di partecipare alla presentazione della ‘remigrazione’, quella appunto secondo Vannacci, europarlamentare e fondatore di Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il manifesto di Vannacci: “Dall’Ucraina a Fornero, il vero traditore è Salvini”

