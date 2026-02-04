Il killer di due escort che tenta la fuga dal carcere con il lenzuolo alla vigilia del processo

Alla vigilia del processo, Vasile Frumuzache, l’ex guardia giurata rumena di 32 anni, ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano a Firenze. Approfittando dell’ora d’aria, ha cercato di fuggire usando un lenzuolo, ma è stato subito bloccato dalle guardie. La fuga fallisce e l’uomo rimane in cella in attesa del processo per gli omicidi di due prostitute.

Alla vigilia del processo che lo vede accusato degli omicidi di due prostitute, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, l'ex guardia giurata rumena di 32 anni Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano a Firenze approfittando dell'ora d'aria.

Questa mattina un detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache, ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano a Firenze.

Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere utilizzando lenzuola annodate e una scala improvvisata fatta con manici di scopa.

Una corda di lenzuola per scappare dal carcere: così il serial killer delle escort ha tentato la fuga. BloccatoIl 32enne rumeno in carcere per due brutali omicidi commessi nel 2024 e nel 2025, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano: domani inizia il processo contro di lui ... dire.it

Il killer delle escort tenta di evadere dal carcere, preso e riportato in cellaVasile Frumuzache aveva già scavalcato un primo muro durante l’ora d’aria. Il solo agente di pattuglia lo ha bloccato ... msn.com

