Il Gruppo Giovani Ance Puglia ha un nuovo presidente | è Francesco Giuseppe Piccinni

Il Gruppo Giovani Ance Puglia ha scelto il suo nuovo presidente. Si tratta di Francesco Giuseppe Piccinni, che guiderà l’organizzazione nel prossimo quadriennio fino al 2030. La nomina è stata annunciata ufficialmente, e ora Piccinni si prepara a portare avanti i progetti e le iniziative rivolte ai giovani imprenditori edili della regione.

Il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Ance Puglia per il quadriennio 2026–2030 sarà Francesco Giuseppe Piccinni. vicepresidenza a Giovanni Miolla e Alberto Biancofiore. Accompagnare il settore delle costruzioni verso un futuro più innovativo, sostenibile e competitivo. Così per il nuovo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Gruppo Giovani Ance Puglia Gruppo Giovani imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente Il Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia ha eletto all’unanimità Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, come nuovo presidente. Raffaele Savarese, è napoletano il nuovo vice presidente di Ance Giovani La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gruppo Giovani Ance Puglia Argomenti discussi: Claudio Nisticò nuovo presidente dei giovani imprenditori Ance Catanzaro. Francesco Giuseppe Piccinni nuovo presidente Gruppo Giovani ANCE PugliaÈ il tarantino Francesco Giuseppe Piccinni il nuovo presidente del Gruppo Giovani Ance Puglia per il quadriennio 2026-2030, eletto dal Consiglio direttivo del Gruppo. affaritaliani.it Edoardo Vernazza alla guida di Ance GiovaniSi apre una nuova fase per Ance Giovani con l’elezione di Edoardo Vernazza alla presidenza dell’associazione. I l cambio al vertice segna il passaggio di consegne da Angelica Krystle Donati, che ha gu ... diyandgarden.com Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti avvicina gli studenti alla robotica con un progetto formativo durante la settimana STEM. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.