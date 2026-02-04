Un gruppo di cittadini di Mercatello sul Metauro ha scritto al sindaco Marchetti, chiedendo controlli più severi sui cantieri lungo l’An245-E78 e sul gasdotto Snam. La protesta nasce dalla preoccupazione per la tutela del patrimonio naturale e culturale della zona. La comunità vuole verificare che i lavori siano fatti nel rispetto delle regole e senza rischi per l’ambiente.

MERCATELLO Voci dalla Valle un collettivo di cittadini dell’Alta Valle del Metauro dedicato alla conservazione del patrimonio naturale e culturale di Mercatello sul Metauro ha inviato una lettera al sindaco Alfiero Marchetti e all’Amministrazione Comunale per chiedere controlli indipendenti sui cantieri An245-E78 e gasdotto Snam. "L’impatto dei cantieri è sotto gli occhi di tutti: modifiche al paesaggio, disagi alla viabilità e potenziali criticità ambientali - fanno sapere dalla ‘Voci della Valle’ – pur riconoscendo che l’Amministrazione si stia attivando per richiedere controlli ad Anas e ad altri enti competenti, il comitato sottolinea la necessità che tali verifiche vengano effettuate anche da soggetti realmente indipendenti, e non esclusivamente dalle stesse società responsabili delle opere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grido di ’Voci dalla valle’: "Controlli sui cantieri"

