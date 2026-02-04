Il giallo dei cacciatori uccisi a una svolta | c’è un indagato Quel quarto uomo e il dubbio | esecuzione o lite per il territorio?

Gli investigatori hanno individuato un sospettato nel caso dei cacciatori trovati morti a Montagnareale. Dopo settimane di silenzio, ora si indaga su un quarto uomo, che potrebbe aver aperto il fuoco o essere stato coinvolto in una lite legata al territorio. La scena sembra più una esecuzione che una normale lite di caccia. La polizia sta cercando di chiarire se si tratti di un omicidio premeditato o di un episodio scaturito da tensioni tra cacciatori.

Il silenzio dei boschi di Montagnareale, nel messinese, è stato squarciato non dal consueto colpo di fucile di una battuta di caccia, ma da una sequenza di morte che ha il sapore dell’esecuzione. Il giallo dei tre cacciatori — l’82enne Antonio Gatani e i fratelli Giuseppe e Devis Pino — ha subito una scossa nelle ultime ore: la Procura di Patti ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, A.S., amico della vittima più anziana. Messina, il giallo dei tre cacciatori uccisi: c’è un indagato. Dunque, c’è una prima svolta nell’inchiesta sul triplice omicidio di Montagnareale, in provincia di Messina, dove sono stati uccisi tre cacciatori: i fratelli Davis e Giuseppe Pino e l’ottantenne Antonio Gatani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La polizia ha messo sotto inchiesta un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale.

Tre cacciatori sono stati trovati morti in un bosco dei Nebrodi, a Montagnareale, in provincia di Messina.

