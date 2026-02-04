Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, si prende un momento per fare il punto sul congresso del suo partito. In un’analisi diretta, afferma che il generale potrebbe diventare il Bertinotti di destra, sottolineando come tentare di tenere insieme realtà diverse non abbia portato risultati concreti. Rizzo poi spiega le differenze con il progetto di Roberto Vannacci, chiarendo le sue posizioni senza giri di parole.

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, traccia un bilancio del congresso del partito e chiarisce le differenze con il progetto di Roberto Vannacci. Il congresso segna un passaggio importante per Dsp? «Sì, rappresenta un salto di qualità. Dsp era già un partito sovranista strutturato sul territorio, ma non ancora del tutto percepito. In questi due giorni abbiamo chiarito identità, linea e obiettivi». Quale messaggio centrale? «La nostra proposta è coerente: dall'unione di tutte le forze del lavoro al multipolarismo. Erano presenti delegazioni di 18 Paesi. La presenza dell'ambasciatore russo, col messaggio di Lavrov, ha dato rilievo internazionale al congresso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Il generale diventerà il Bertinotti di destra. Tenere insieme realtà diverse non paga"

