Il fratello di Jlenia Musella ha confessato di aver ucciso la sorella durante una lite in famiglia. Secondo la ricostruzione, il diverbio sarebbe iniziato per motivi futili, come un calcio al cane o una pipì sul letto. La discussione è degenerata rapidamente, e Giuseppe Musella ha preso un coltello, che ha poi conficcato nella schiena di Jlenia. La ragazza è stata portata in ospedale, ma è morta poco dopo nel quartiere Ponticelli di Napoli.

AGI - Una lite familiare scatenata da futili motivi, probabilmente perché il cane aveva fatto pipì sul letto o un calcio dato al cane mentre Jlenia e il fratello Giuseppe Musella stavano già litigando animatamente avrebbe scatenato il lancio del coltello che ha raggiunto alla schiena la ragazza, morta ieri in ospedale nel quartiere della periferia Est di Napoli, Ponticelli. Circostanze che la polizia dovrà verificare e che sarebbero state riferite durante l'interrogatorio dal 28enne, che ha portato al pronto al pronto soccorso la sorella ieri, intorno alle 17, prima di fuggire e poi presentarsi nella notte in Questura. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il fratello di Jlenia Musella confessa l'omicidio. Ha lanciato il coltello dopo una lite

Approfondimenti su Jlenia Musella

Dopo ore di fuga, il fratello di Jlenia Musella si è consegnato alle forze dell’ordine.

Il fratello di Jlenia Musella si è consegnato alla polizia e ha confessato di averla uccisa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

YLENIA MUSELLA UCCISA CON UNA COLTELLATA ALLA SCHIENA, IL FRATELLO CONFESSA: «SONO STATO IO MA...»

Ultime notizie su Jlenia Musella

Argomenti discussi: Napoli, omicidio Jlenia Musella: il fratello confessa; Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessato; Jlenia picchiata, accoltellata alla schiena e scaricata in ospedale. Il fratello Giuseppe: L'ho uccisa io; Omicidio di Jlenia Musella a Napoli, il fratello Giuseppe ha confessato di averla accoltellata dopo una lite.

Chi era Jlenia Musella, genitori in carcere e il giallo dell'ultimo weekend a Taranto. Poi la pugnalata mortale dal fratelloTragedia familiare a Napoli, la polizia ha arrestato Giuseppe Musella e il 28enne ha confessato tutto: Ho ucciso mia sorella. Gli inquirenti adesso stanno cercando di ricostruire tutta la dinamica d ... affaritaliani.it

Napoli, arrestato il fratello della 22enne accoltellata. Presa a pugni in strada e poi brutalmente uccisaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di S ... affaritaliani.it

Jlenia Musella, la confessione del fratello Giuseppe: «L'ho uccisa, ma non volevo. Litigavamo perché non mi faceva dormire» - facebook.com facebook

Dramma familiare a #Napoli: per l'omicidio di Jlenia Musella è stato arrestato il fratello 28enne x.com